Рука-робот и обруч помогают пациенту после инсульта вернуть подвижность руки

Когда в сентябре 2014 года житель Техаса Освальд Ридус перенёс инсульт, он потерял способность говорить, ходить..

[Освальд Ридус, житель США]:

«Около трёх часов ночи моя жена сказала, что я говорю несвязно, и сказала: «Пошевели рукой». И я не мог пошевелить рукой».

Когда в сентябре 2014 года житель Техаса Освальд Ридус перенёс инсульт, он потерял способность говорить, ходить и двигать левой рукой. Скорую вызвала жена.

Сегодня Освальд стал первым пациентом после инсульта, который тестирует роботизированную руку, управляемую его мозговыми волнами, чтобы восстанавливать подвижность своей конечности.

Гарнитура называется интерфейсом мозг-компьютер. Её пять электродов располагаются на коже головы пользователя и измеряют электрические импульсы мозга посредством процесса, называемого электроэнцефалографией.

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Как только роботизированная рука получит соответствующий сигнал, она начнёт двигаться, а затем даст команду человеку приложить усилия, чтобы совершить движение самостоятельно.

[Хосе Контрерас-Видаль, разработчик гарнитуры]:

«Гарнитура определяет намерение движения. Сигнал поступает к роботу, который помогает с движением. Движение генерирует обратный импульс в мозг. И когда два импульса встречаются, это повышает нейропластичность. Это то, что меняет мозг».

Руководитель проекта – доктор Джерард Франциско. Он специализируется на реабилитации после инсульта. Говорит, что такие машины смогут помочь в работе физиотерапевтов.

[Джерард Франциско, руководитель проекта]:«Роботы не будут уставать, поэтому смогут обеспечить необходимое количество повторений. Для того, чтобы перепрограммировать часть мозга, отвечающую за движения, нужно определённое количество таких повторений».

Сам Освальд уже потратил годы на реабилитацию. Надеется, что новое устройство поможет ему вернуть подвижность второй руки.

[Освальд Ридус, житель США]:«Я больше никогда не буду воспринимать своё здоровье как нечто само собой разумеющееся».

Сейчас команда инженеров занимается тестированием нового устройства. Если результаты будут положительными, они попытаются начать его массовое производство. Однако для этого ещё предстоит найти спонсоров.

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