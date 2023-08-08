У детектива Кэтлин Лусеро, главного следователя по уголовным делам индейской деревни в США, есть миссия. Она..

Как индейский детектив ищет пропавших без вести, не осуждая их за наркоманию или побег

У детектива Кэтлин Лусеро, главного следователя по уголовным делам индейской деревни в США, есть миссия. Она борется с бумом исчезновений и убийств людей из её общины, а также других общин индейцев по всей стране.

Впервые она узнала о важности поиска пропавших без вести в общинах коренных народов в 2009 году, когда была патрульным офицером. Тогда она использовала неофициальные каналы и помощь других полицейских управлений. В итоге нашла старейшину деревни, который страдал деменцией. Он уехал почти за 650 километров от своего дома.

Обычно поиск пропавших без вести из общин индейцев не находится в приоритете для правоохранительных органов США. В общинах зачастую не хватает ресурсов. В итоге около 4200 дел, связанных с исчезновением представителей коренных народов, остаются нераскрытыми.

Семьи жертв и их адвокаты говорят, что полиция обычно считает, что пропавшие сами виноваты в собственном исчезновении. В основном женщины, которые злоупотребляют алкоголем или наркотиками.

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При этом Лусеро не осуждает жертв за наркоманию или побег. Она не ждёт, пока они вернутся, а начинает собственное расследование, публикуя их имена и фотографии в социальных сетях. Она также звонит в другие полицейские управления и даже на телеканалы.

С 2015 года она вела восемь таких дел, семь человек были найдены живыми, а один до сих пор остаётся пропавшим без вести.

[Кэтлин Лусеро, детектив]:

«Думаю, многие не хотят обращаться в правоохранительные органы, потому что есть офицеры, которые их осуждают. Но зачем осуждать? Они пришли за помощью, и я думаю, как им помочь. Мне всё равно, что они принимали наркотики или бросили своих детей. Да, это неправильно. Но сейчас это не главное. Мне нужно найти пропавших и вернуть домой».

На статистику исчезновений коренного населения влияет много факторов, среди них бедность и вредные привычки.

Так, в Миннесоте индейские женщины и девочки составляют 15% всех случаев пропажи лиц женского пола в штате.

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