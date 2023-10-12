Ифат Зайлер мечтает вернуться во времени в 6 октября. В тот день жительница Тель-Авива ещё была..

«Хочу проснуться от этого кошмара»: израильтянка ищет родственников, которых могли увезти в сектор Газа

Ифат Зайлер мечтает вернуться во времени в 6 октября. В тот день жительница Тель-Авива ещё была счастлива, а её ближайшие родственники жили в своих домах в кибуце Нир-Оз близ границы с сектором Газа.

Затем пришла суббота 7 октября, когда боевики ХАМАС перешли границу и начали нападения на мирное население.

Ифат стала писать сообщения своим родственникам: тёте, дяде, а также двоюродной сестре и её мужу, у которых двое маленьких детей. Но после девяти утра они перестали отвечать.

Нир-Оз – один из кибуцев, на которые напали боевики. Многих их жителей убили. Часть увезли на территорию сектора Газа в качестве заложников.

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Израильская армия освободила все захваченные территории и уничтожила боевиков. Затем военные стали искать тела убитых. Когда они пришли в дома к родственникам Ифат, то ни выживших, ни погибших не обнаружили.

Девушка считает, что их держат в Газе. На кадрах, которые попали в сеть, Ифат увидела свою двоюродную сестру с маленькими детьми, которую уводят вооружённые люди.

[Ифат Зайлер, жительница Тель-Авива]:

«Время уходит. Её детям 9 месяцев и три года. А у тёти болезнь Паркинсона. Я не знаю, накормлен ли младенец, не знаю, есть ли для него подгузники. Я очень хочу вернуться в пятницу. Хочу закрыть глаза, а потом проснуться от этого кошмара. Я хочу, чтобы они вернулись, чтобы моя семья вернулась».

Между тем, растёт напряжённость на израильско-ливанской границе. В целом аналитики опасаются, что в боевые действия могут вступить сразу несколько ближневосточных стран, включая Иран.

Президент Джо Байден уже обратился с призывом к Ирану не вмешиваться в войну. А Дональд Трамп обрушился с критикой на Байдена за события в Израиле, сказав, что при нём такого бы не случилось.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду сформировал чрезвычайное правительство, чтобы начать войну против ХАМАС. А министр обороны страны пообещал стереть палестинскую боевую группировку с лица земли.

В результате нападения боевиков погибло, по меньшей мере, 1200 израильтян. Это самая смертоносная атака палестинцев в истории Израиля.

Израиль ответил массированной бомбардировкой Газы, в результате которой погибло более 1000 человек.

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