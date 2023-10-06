Не менее 14 человек погибли, ещё более сотни числятся пропавшими без вести в результате наводнения в..

Ледниковое озеро в Гималаях вышло из берегов: 14 погибших и более 100 пропавших без вести

Не менее 14 человек погибли, ещё более сотни числятся пропавшими без вести в результате наводнения в Гималаях. На севере Индии из-за проливных дождей вышло из берегов ледниковое озеро Лхонак.

Спасательным работам мешают реки, которые превратились в бурные потоки. Смыто одиннадцать мостов.

По словам властей штата Сикким, наводнение затронуло 22 тысяч человек.

Среди них – деревенский староста Тилак Шарма.

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[Тилак Шарма, староста деревни Дикчу]:

«Разрушения сильные, и мой собственный глиняный дом полностью разрушен. Фасад того, что стоит рядом, тоже повреждён. Низины деревни Дикчу также сильно пострадали».

Среди пропавших без вести 22 человека – военнослужащие. Наводнение повредило армейские базы.

В ближайшие дни положение может стать ещё хуже – метеорологи прогнозируют ещё более сильные дожди в ряде регионов штата Сикким и соседних штатах.

Высока вероятность схода оползней. Непогода также может нарушить авиасообщение.

В отчёте Национального агентства Индии по борьбе со стихийными бедствиями за 2020 год говорится, что ледниковые озёра в горных районах страны увеличиваются из-за таяния ледников. Это представляет серьёзную опасность для инфраструктуры и населённых пунктов ниже по течению.

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