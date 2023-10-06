Ледниковое озеро в Гималаях вышло из берегов: 14 погибших и более 100 пропавших без вести

Не менее 14 человек погибли, ещё более сотни числятся пропавшими без вести в результате наводнения в..
Дата загрузки: 2023-10-07
Спасательным работам мешают реки, которые превратились в бурные потоки. Смыто одиннадцать мостов.
По словам властей штата Сикким, наводнение затронуло 22 тысяч человек.
Среди них – деревенский староста Тилак Шарма.
[Тилак Шарма, староста деревни Дикчу]:
«Разрушения сильные, и мой собственный глиняный дом полностью разрушен. Фасад того, что стоит рядом, тоже повреждён. Низины деревни Дикчу также сильно пострадали».
Среди пропавших без вести 22 человека – военнослужащие. Наводнение повредило армейские базы.
В ближайшие дни положение может стать ещё хуже – метеорологи прогнозируют ещё более сильные дожди в ряде регионов штата Сикким и соседних штатах.
Высока вероятность схода оползней. Непогода также может нарушить авиасообщение.
В отчёте Национального агентства Индии по борьбе со стихийными бедствиями за 2020 год говорится, что ледниковые озёра в горных районах страны увеличиваются из-за таяния ледников. Это представляет серьёзную опасность для инфраструктуры и населённых пунктов ниже по течению.
Короткая ссылка на эту страницу: