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Немецкие археологи ищут древности с помощью собак

Немецкие археологи ищут древности с помощью собак

Специально обученных собак привезли на место раскопок в городок в 25 км к северу от Мюнхена...

Дата загрузки: 2023-09-07

Немецкие археологи ищут древности с помощью собак
Специально обученных собак привезли на место раскопок в городок в 25 км к северу от Мюнхена. Их задача – помочь археологам найти кости возрастом до трёх тысяч лет.

[Биргит Анценберг, археолог]:
«Мы находимся на территории, которая была заселена в железном веке, в период Гальштата, то есть ранний кельтский период. Вероятно, это поселение того времени. Кроме того, здесь проходит римская дорога».

Это собаки из команды Archaeo Dogs. Основал её энтузиаст Дитмар Кропель. Они могут находить и свежие, и древние останки, лежащие на глубине до 14 метров.

Обучение спецпсов длится около двух лет. Собака не ошибается более чем в 90% случаев.

[Дитмар Кропель, основатель Archaeo Dogs]:

«Мы встречаемся на месте раскопок, и затем первая собака произвольно ищет на ограниченной территории. Она может идти влево, вправо – туда, куда считает нужным. И этот поиск даёт нам определённые данные».

Команда помогает археологам на добровольных началах. Для неё это хорошая тренировка.

Собак выпускают по очереди. Каждой дают около 10 минут.

[Дитмар Кропель, основатель Archaeo Dogs]:
«Вот и Боня здесь отметился. Без лая, но явно сел и показал, что здесь есть запах костей. Это может быть остаточный запах из погребальных камер. И вот мы берём вторую собаку, но не сообщаем собаководу результат Бони, а проверяем его».

Обученные собаки помогают не только археологам, но и полицейским в раскрытии так называемых «холодных дел».
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