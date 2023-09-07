Немецкие археологи ищут древности с помощью собак

Специально обученных собак привезли на место раскопок в городок в 25 км к северу от Мюнхена...

[Биргит Анценберг, археолог]:

«Мы находимся на территории, которая была заселена в железном веке, в период Гальштата, то есть ранний кельтский период. Вероятно, это поселение того времени. Кроме того, здесь проходит римская дорога».

Специально обученных собак привезли на место раскопок в городок в 25 км к северу от Мюнхена. Их задача – помочь археологам найти кости возрастом до трёх тысяч лет.

Это собаки из команды Archaeo Dogs. Основал её энтузиаст Дитмар Кропель. Они могут находить и свежие, и древние останки, лежащие на глубине до 14 метров.

Обучение спецпсов длится около двух лет. Собака не ошибается более чем в 90% случаев.

[Дитмар Кропель, основатель Archaeo Dogs]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы встречаемся на месте раскопок, и затем первая собака произвольно ищет на ограниченной территории. Она может идти влево, вправо – туда, куда считает нужным. И этот поиск даёт нам определённые данные».

Команда помогает археологам на добровольных началах. Для неё это хорошая тренировка.

Собак выпускают по очереди. Каждой дают около 10 минут.

[Дитмар Кропель, основатель Archaeo Dogs]:

«Вот и Боня здесь отметился. Без лая, но явно сел и показал, что здесь есть запах костей. Это может быть остаточный запах из погребальных камер. И вот мы берём вторую собаку, но не сообщаем собаководу результат Бони, а проверяем его».

Обученные собаки помогают не только археологам, но и полицейским в раскрытии так называемых «холодных дел».

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