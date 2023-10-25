По следам рабов: в Нигерии вспомнили путь, по которому африканцев вывозили на Запад

Более 400 лет назад тысячи порабощённых африканцев в цепях отправляли по этому маршруту в другие страны...
Дата загрузки: 2023-10-27
Более 400 лет назад тысячи порабощённых африканцев в цепях отправляли по этому маршруту в другие страны. А сегодня в Нигерии проходит фестиваль «Дверь возвращения». На него съехались представители африканских диаспор из разных стран, чтобы повторить путь предков.
Это уже четвёртое ежегодное мероприятие, которое проходит в столице Нигерии – Лагосе.
Гости прибыли на лодках в тот самый порт, из которого отправляли тысячи африканских рабов в Америку и страны Карибского бассейна. Во время трёхдневного мероприятия повторили тот путь, по которому людей вели к океану.
[Джулиус Гарви, участник фестиваля]:
«Это был тяжёлый, утомительный опыт. К счастью, мы не были в цепях, как наши предки, но мы предавались воспоминаниям».
Цель фестиваля – вдохновить африканскую диаспору возвращаться на родину.
[Джулиус Гарви, участник фестиваля]:
«Всё, что нам нужно, – это правильная политика на континенте, чтобы те, кто уехал, могли вернуться и эффективно работать. Много врачей, инженеров, профессионалов-африканцев сейчас живут в США, в Европе, на Карибах и в Латинской Америке».
А председатель и генеральный директор Комиссии по делам нигерийской диаспоры Абике Дабири отметил, что фестиваль – это способ улучшить взаимопонимание и создать символическую связь на экономическом, духовном, эмоциональном и физическом уровнях.
Участники посетили исторические места, такие как колодец, из которого пили рабы. Мероприятие сопровождали традиционные танцы и музыка.
Завершилось путешествие символическим проходом через «Дверь возвращения».
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