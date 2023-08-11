Греки борются за место на пляжах, заставленных платными шезлонгами

За место на пляже вынуждены бороться жители греческого острова Парос. Десятки людей устроили демонстрацию на побережье..
Дата загрузки: 2023-08-13
В последние годы на общественных пляжах Пароса всё меньше места, где можно просто положить полотенце и позагорать бесплатно. Вдоль побережья расставлены зонтики и шезлонги, которые сдают туристам в аренду. За день приходится платить более ста евро за два шезлонга и зонт.
[Ронит Нешер, жительница острова Парос]:
«Это неуважение к местным жителям. Фактически у них отнимают то, к чему они привыкли. Только представьте себе пожилую даму, которая каждый день ходит на пляж рядом с домом, и вдруг там появляется так много лежаков и зонтиков, что для неё не остаётся места».
Жители острова также говорят, что бизнесмены занимают зонтиками и шезлонгами больше места, чем им отведено.
Протест, который в СМИ называют «Движением полотенец», быстро распространился и на другие острова. На соседнем Наксосе запустили инициативу под названием «Спасите пляжи Наксоса». За три недели к движению присоединились 5000 человек. Они подали жалобу в суд.
[Элени Андрианопулу, представительница движения]:
«В туристический сезон пляжи полностью заставлены этими зонтами и шезлонгами. И для людей, которые не хотят сидеть в шезлонгах, просто не остаётся места. Это очень большая проблема. Люди не могут наслаждаться отдыхом на пляже, хотя это общественное пространство».
Протестующие отмечают, что необходимо наладить баланс между развитием туризма и нормальным существованием местных жителей.
Береговая линия Греции протянулась на 16 тысяч километров. Вдоль побережья находятся сотни пляжей, и на многих есть платные зонтики и шезлонги. Страна вышла из долгового кризиса пять лет назад, и восстановление её экономики в значительной степени зависит от туризма.
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