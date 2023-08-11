Греки борются за место на пляжах, заставленных платными шезлонгами

За место на пляже вынуждены бороться жители греческого острова Парос. Десятки людей устроили демонстрацию на побережье..

За место на пляже вынуждены бороться жители греческого острова Парос. Десятки людей устроили демонстрацию на побережье Эгейского моря. Их цель – рассказать о проблеме.

В последние годы на общественных пляжах Пароса всё меньше места, где можно просто положить полотенце и позагорать бесплатно. Вдоль побережья расставлены зонтики и шезлонги, которые сдают туристам в аренду. За день приходится платить более ста евро за два шезлонга и зонт.

[Ронит Нешер, жительница острова Парос]:

«Это неуважение к местным жителям. Фактически у них отнимают то, к чему они привыкли. Только представьте себе пожилую даму, которая каждый день ходит на пляж рядом с домом, и вдруг там появляется так много лежаков и зонтиков, что для неё не остаётся места».

Жители острова также говорят, что бизнесмены занимают зонтиками и шезлонгами больше места, чем им отведено.

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Протест, который в СМИ называют «Движением полотенец», быстро распространился и на другие острова. На соседнем Наксосе запустили инициативу под названием «Спасите пляжи Наксоса». За три недели к движению присоединились 5000 человек. Они подали жалобу в суд.

[Элени Андрианопулу, представительница движения]:

«В туристический сезон пляжи полностью заставлены этими зонтами и шезлонгами. И для людей, которые не хотят сидеть в шезлонгах, просто не остаётся места. Это очень большая проблема. Люди не могут наслаждаться отдыхом на пляже, хотя это общественное пространство».

Протестующие отмечают, что необходимо наладить баланс между развитием туризма и нормальным существованием местных жителей.

Береговая линия Греции протянулась на 16 тысяч километров. Вдоль побережья находятся сотни пляжей, и на многих есть платные зонтики и шезлонги. Страна вышла из долгового кризиса пять лет назад, и восстановление её экономики в значительной степени зависит от туризма.

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