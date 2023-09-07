Вход в Венецию скоро станет платным

Уже в следующем году попасть в Венецию на экскурсию можно будет только за деньги. Город планирует..

Уже в следующем году попасть в Венецию на экскурсию можно будет только за деньги. Город планирует начать взимать плату с туристов в размере 5 евро в день. Так хотят урегулировать число желающих покататься по каналам на гондолах и увидеть старинную архитектуру.

Пока плату вводят не на постоянной основе, а временно. Это будет эксперимент. Он продлится 30 дней. Плату хотят взимать в выходные, а также праздничные дни. Платить придётся всем гостям в возрасте 14 лет и старше.

План впервые начали обсуждать ещё в 2019 году до пандемии. Когда пришёл коронавирус, его временно отложили. Теперь же он снова стал актуальным, ведь в город опять хлынули посетители. Причем часто их каждодневное число превышает численность населения Венеции, которое составляет 50 тысяч человек.

Туристы заполняют улицы города, магазины, кафе и рестораны, из-за чего венецианцы стали жаловаться на невозможность вести нормальную жизнь.

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Напомним, два года назад в порты Венеции также запретили заходить крупным круизным лайнерам, в частности проходить через канал Джудекка и проплывать перед центральной площадью Венеции Сан-Марко.

Запрет ввели с целью защитить природу и художественную целостность Венеции, поскольку суда наносили ущерб фундаментам зданий и вредили экологии.

Запрет коснулся судов вместимостью более 25 тысяч тонн, длиной более 180 метров или высотой свыше 35 метров.

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