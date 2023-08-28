Говорят, так мужья носили жён ещё во времена викингов. Теперь же это не жизненная необходимость, а..

Как лучше нести жену: зрелищные соревнования проходят в Венгрии

Говорят, так мужья носили жён ещё во времена викингов. Теперь же это не жизненная необходимость, а – весёлые состязания.

Проводят их в Венгрии уже в четвёртый раз. Полоса препятствий – длиной 260 метров.

Как именно нести любимую – каждый участник решает сам. Но большинство выбирают так называемый «эстонский метод», когда женщина вниз головой. Его считают самым практичным.

[Эстер Сентаннаи, участница из Венгрии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы используем эстонский способ переноски – когда несёшь жену на плечах. Целуем друг друга перед гонкой и после. Думаю, когда по жизни рядом хороший человек – это самое главное. Мы всё делаем вместе – соревнуемся, тренируемся, путешествуем. Поэтому мы уже счастливы». [Неринга Киркляускене, участница из Литвы]:

«Самое главное для жены – крепко держаться за спину мужа, потому что он идёт через препятствия».

Всего участвуют 15 пар из разных стран.

Ну а победителями стали литовцы.

[Витаутас Киркляускас, победитель]:

«Потрясающе. Я не ожидал этого, потому что было много очень сильных ребят, но у меня идеальная жена».

Впрочем, остальные тоже не расстроились.

[Оливер Марис, участник из Венгрии]:

«Это было действительно здорово, но мы просто плюхнулись в канаву с водой. Но ничего страшного – подготовимся к следующему году». [Норберт Ванцони, участник из Венгрии]:

«Я очень рад, что нам удалось побить наш прошлогодний рекорд на 5 секунд. Мы опробовали новую технику, при которой я не держал её ноги, руки были свободны».

В наше время такие соревнования впервые начали проводить в Финляндии в 90-е годы. С тех пор их организуют в разных странах мира, включая США. Но на состязаниях в Венгрии трасса считается одной из самых сложных.

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