90 000 резиновых утят проплыли по реке Чикаго

90 тысяч жёлтых резиновых утят отправляются в плавание по реке в Чикаго. А с берега за..
Дата загрузки: 2023-08-13
[зритель]:
«Я никогда раньше не видел столько резиновых уток».
Эти утиные гонки – благотворительные. Можно поставить на утку и тем самым пожертвовать деньги. Одна ставка – 5 долларов. Если ставить сразу на шесть уточек, это обойдётся в 25 долларов.
Первые четыре утки, достигшие финиша, считаются победителями. Те, кто на них поставил деньги, получат приз. Самая главная награда –кроссовер Chevrolet Trax 2024 модельного года.
[зрительница]:
«Я прожила в Чикаго всю жизнь и никогда не видела утиных гонок вживую. Я подумала, что будет здорово приехать сюда, хорошо провести время и впервые посмотреть на утят».
Собранные средства пойдут на помощь участникам Специальной Олимпиады. На ней выступают атлеты с умственными отклонениями. В этом году удалось собрать рекордные 428 тысяч долларов.
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