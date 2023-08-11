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90 000 резиновых утят проплыли по реке Чикаго

90 000 резиновых утят проплыли по реке Чикаго

90 тысяч жёлтых резиновых утят отправляются в плавание по реке в Чикаго. А с берега за..

Дата загрузки: 2023-08-13

90 000 резиновых утят проплыли по реке Чикаго
90 тысяч жёлтых резиновых утят отправляются в плавание по реке в Чикаго. А с берега за гонками наблюдают сотни людей. Такое зрелище здесь можно увидеть только раз в году.

[зритель]:
«Я никогда раньше не видел столько резиновых уток».

Эти утиные гонки – благотворительные. Можно поставить на утку и тем самым пожертвовать деньги. Одна ставка – 5 долларов. Если ставить сразу на шесть уточек, это обойдётся в 25 долларов.

Первые четыре утки, достигшие финиша, считаются победителями. Те, кто на них поставил деньги, получат приз. Самая главная награда –кроссовер Chevrolet Trax 2024 модельного года.

[зрительница]:

«Я прожила в Чикаго всю жизнь и никогда не видела утиных гонок вживую. Я подумала, что будет здорово приехать сюда, хорошо провести время и впервые посмотреть на утят».

Собранные средства пойдут на помощь участникам Специальной Олимпиады. На ней выступают атлеты с умственными отклонениями. В этом году удалось собрать рекордные 428 тысяч долларов.
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