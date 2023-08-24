Как рестораны помогают остановить нашествие синих крабов в Италии

Этих крабов называют «морскими кабанами» из-за их прожорливости. За последний год синие крабы быстро распространились вдоль..

Этих крабов называют «морскими кабанами» из-за их прожорливости. За последний год синие крабы быстро распространились вдоль итальянского побережья.

Это чужеродный вид. Наносит значительный ущерб морской экосистеме и рыболовству.

Каждое утро тосканские рыбаки достают из воды сети в надежде найти в них лещей, окуней и угрей. Но всё чаще их улов – тысячи синих крабов. Эти существа поедают мидий и устриц, нанося ущерб фермам. Также с удовольствием поглощают угрей.

Более того, эти хищники прорезают сети клешнями и поедают улов внутри.

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[Марко Джудичи, рыбак]:

«Они агрессивны, быстры и непозволительно умны. Мы сражаемся с этими синими крабами, но они сильнее нас, потому что их очень много».

Сегодня вылов – единственный способ остановить нашествие. Причём крабов можно пустить в дело. Местные рестораны уже начали обновлять меню. Наряду с традиционными блюдами всё чаще предлагают лингвини с синим крабом и синего краба на гриле.

Желающих его попробовать тоже всё больше. Его подают с соусом из томатов, лука, базилика и перца чили. Четыре краба стоят 10 евро.

Кооператив также продаёт крабов частным лицам или супермаркетам по цене 8 евро за килограмм.

[Давид Серджио, шеф-повар]:

«Обычно мы готовим краба на гриле или, как в данном случае, с лингвини. Он очень нравится людям и заканчивается за полчаса».

Впрочем, если число чужеземных ракообразных продолжит расти, то одних ресторанов не хватит, чтобы остановить вторжение.

Синего краба завезли из США иностранные суда. Он появился в Средиземном море не только у берегов Италии. Его также заметили в водах Албании, Испании и Франции.

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