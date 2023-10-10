В Перу борются с платными селфи с альпака и ламами

Этот детёныш ламы вскоре вернётся к нормальной жизни. Власти перуанского города Куско спасают животных, которых используют..
Дата загрузки: 2023-10-10
Этот детёныш ламы вскоре вернётся к нормальной жизни. Власти перуанского города Куско спасают животных, которых используют для наживы. Туристам нравится фотографироваться с альпака и ламами. И местные жители дают им такую возможность за деньги.
[Ивонн Паредес, прокурор]:
«Цель операции – помешать людям получать прибыль за счёт животного. Они зарабатывают, а животное страдает».
Чиновники говорят, что животных подолгу держат на солнце прямо на улицах. При этом им часто не дают ни воды, ни еды.
В ходе рейда удалось спасти шесть альпака и лам, а также четыре овцы. Власти обещают продолжить борьбу с платными селфи с животными.
Индейцы, жившие на территории современного Перу, одомашнили лам более четырёх тысяч лет назад. Их используют в основном как вьючных животных.
Альпака выращивают для стрижки шерсти. Они обитают в Андах на территории Перу, Эквадора, Чили и Боливии.
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