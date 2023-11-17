Сильный шторм затопил юг Флориды: десятки тысяч домов остались без света

Сильный штормФлорида, США

Сильный шторм, сопровождавшийся порывами ураганного ветра, обрушился на юг Флориды в США.

Затоплены дома и улицы, повалены деревья и повреждены линии электропередачи.

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[местная жительница]:«Я 20 лет живу в Майами и впервые вижу такое. Мы никогда не видели столько воды».

Порывы ветра достигали 136 километров в час.

От Ки-Ларго до Форт-Лодердейла выпало более 30 сантиметров осадков.

[местный житель]:«Это началось рано утром, и дождь не прекращался. Очевидно, что канализационные системы не справляются. И всю эту красную штуку, которую они насыпают под деревья на лужайках, снова смыло на мой газон. В прошлом году мне также пришлось убирать её в плавках со своей травы».

Более 100 тысяч домов и предприятий остались без электричества в округах Майами-Дейд, Бровард и Палм-Бич.

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