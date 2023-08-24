Это кадры из Чили. Город Винья-дель-Мар в штате Вальпараисо. В результате схода оползня элитная жилая многоэтажка..

Вот-вот рухнет: многоэтажка оказалась на краю оползня в Чили

Это кадры из Чили. Город Винья-дель-Мар в штате Вальпараисо. В результате схода оползня элитная жилая многоэтажка оказалась на краю обрыва.

25 жителей дома эвакуировали. Пострадавших нет.

[местная жительница]:

«Мы эвакуируемся и убираем отсюда машины. Со зданием ничего не случится, но дорога вот-вот обрушится». [Макарена Рипамонти, мэр города Винья-дель-Мар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сильные ливни обрушились на центральные и южные районы Чили, вызвав наводнения и оползни. Кое-где вода доходит до крыш домов. Разрушены дороги.

Сообщают о двоих погибших. 26 тысяч человек оказались отрезанными от внешнего мира в результате наводнений. Людей вывозят на лодках и вертолётах. Около 38 тысяч чилийцев остаются без электроэнергии.

[жительница посёлка Ликантен]:

«Мы просто в шоке. Мы успели вывезти много вещей из нашего магазина, потому что было время, но дом спасти не смогли. Мы забрались на второй этаж – вода дошла до него. Надеюсь, это прекратится».

Президент Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение в четырёх регионах.

Тем временем прогнозы синоптиков неутешительные: дожди в горных районах Чили пока продолжатся.

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