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Родственники рабочих, застрявших в рухнувшем тоннеле в Индии, жалуются на медленный ход спасательных работ

Родственники рабочих, застрявших в рухнувшем тоннеле в Индии, жалуются на медленный ход спасательных работ

В индийских Гималаях пытаются вызволить десятки строителей, которые оказались в ловушке в обрушившемся туннеле. Внутри –..

Дата загрузки: 2023-11-15

Родственники рабочих, застрявших в рухнувшем тоннеле в Индии, жалуются на медленный ход спасательных работ

В индийских Гималаях пытаются вызволить десятки строителей, которые оказались в ловушке в обрушившемся туннеле.

Внутри – 40 человек. Они там с утра воскресенья.

[родственник рабочего]:
«Мы недовольны работой спасателей, потому что она слишком медленная. С момента обрушения прошло почти 60 часов, но спасатели не сделали того, что должны были».

[Мохсен Шахиди, Нац. силы реагирования на стихийные бедствия]:
«Предпринимаются усилия по удалению обломков, и это сложно, поскольку сверху постоянно падают новые. Мы пытаемся проложить стальную трубу, чтобы добраться до рабочих и вытащить их через неё».

Этот туннель длиной 4,5 километра строят в штате Уттаракханд на национальной автотрассе, по которой проходит важный для индуистов паломнический маршрут. В момент обрушения на месте было 50-60 рабочих. Те, кто находился ближе к выходу, смогли выбраться.

Власти сообщают, что с теми, кто оказался в ловушке внутри, всё в порядке. Они живы и здоровы, и им доставляют по трубе воздух, воду и еду.
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