Израиль объявил, что готов эвакуировать младенцев из крупнейшей больницы Газы

Главные больницы на севере Газы оказались в центре внимания на фоне боёв Израиля с исламистской группировкой..

Главные больницы на севере Газы оказались в центре внимания на фоне боёв Израиля с исламистской группировкой ХАМАС.

Израиль говорит, что врачи, пациенты и сотни бежавших людей, которые расположились в больницах на севере Газы, должны уйти. Это позволит уничтожить командные центры ХАМАС под больницами и вокруг них.

Группировка отрицает, что использует больницы подобным образом.

При этом крупнейшая больница Газы «Аль Шифа», а также ещё одна крупная «Аль Кудс» в воскресенье объявили, что приостанавливают работу.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В «Аль Шифе», как заявляют палестинские официальные лица, три недоношенных ребёнка умерли и ещё десятки под угрозой из-за перебоев с электричеством.

Врач Мохаммад Кандил работает в больнице на юге Газы. Говорит, что остаётся на связи с коллегами из «Аль Шифы».

[Мохаммад Кандил, врач]:«Больница «Аль Шифа» не работает, никому не разрешают входить или выходить. Если вы ранены, то на скорой помощи вас не смогут отвезти в «Аль Шифу». Она теперь не работает». [Даниэль Хараги, спикер израильской армии]:«Мы поможем детям в педиатрическом отделении оказаться в безопасной больнице».

Спикер израильской армии сообщил, что его страна готова эвакуировать детей из крупнейшей больницы Газы. При этом палестинские чиновники говорят, что им не сказали, как доставить младенцев в безопасное место.

Тысячи людей укрылись в больничном комплексе «Аль Шифа». Ещё тысячи сейчас бегут на юг, спасаясь от ожесточённых боевых действий.

Между тем, источники в египетских службах безопасности сообщили, что в воскресенье 80 иностранцев и несколько раненых палестинцев были эвакуированы через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Также не менее 80 грузовиков с гуманитарной помощью проехали из Египта в сектор Газа.

Тем временем, сотни людей вышли в Тель-Авиве на акцию с призывом освободить более 200 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Родственники принесли фотографии своих похищенных родных, среди которых много детей.

Короткая ссылка на эту страницу: