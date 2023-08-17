Помогут ли зубры спасти вечную мерзлоту Якутии?

Учёные севера России завезли свежую партию зубров в район, где когда-то бродили мамонты.

Эксперты из Плейстоценового парка на крайнем севере Якутии говорят, что эти крупные травоядные станут важными для региона и помогут защитить вечную мерзлоту региона. Именно она блокирует парниковые газы, о которых сегодня так много говорят.

[Никита Зимов, учёный-эколог]:

«Когда всё покрыто снегом, животные будут искать пищу и разрывать снег в поисках травы. В итоге снег уплотняется и теряет бОльшую часть своих теплоизоляционных способностей. Это позволяет земле промерзать, становиться холоднее и сохранять вечную мерзлоту».

Два предыдущих стада успешно акклиматизировались и размножились.

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Учёный-эколог Никита Зимов говорит, что зубры помогают сохранить вечную мерзлоту и другим способом. Они съедают растительность, которая поглощает больше солнечного света и нагревает почву в ущерб вечной мерзлоте.

[Никита Зимов, учёный-эколог]:

«Луга намного легче, чем кустарники и леса. И чем легче поверхность, тем больше энергии она отдаёт обратно в атмосферу. И здесь, на лугах, можно просто физически понизить температуру, сделав поверхность намного легче. И в этом помогают животные».

И зубры, и мамонты бродили по территории российской Арктики в эпоху позднего плейстоцена – от 2,5 миллионов до 12 тысяч лет назад.

В средние века зубры обитали в лесах Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы. Но в 20-х годах XX века это животное оказалось под угрозой исчезновения. Последний представитель европейских зубров в дикой природе был убит в 1921 году в Беловежской пуще. Все сегодняшние зубры происходят всего от двенадцати особей, которые находились в зоопарках и заповедниках.

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