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Австралийцы сажают деревья, чтобы спасти редких коал

Австралийцы сажают деревья, чтобы спасти редких коал

«Зелёные коридоры» создают австралийцы в лесах Нового Южного Уэльса, пострадавших от пожаров и вырубки. Защитники природы..

Дата загрузки: 2023-11-23

Австралийцы сажают деревья, чтобы спасти редких коал

«Зелёные коридоры» создают австралийцы в лесах Нового Южного Уэльса, пострадавших от пожаров и вырубки. Защитники природы из организации Bangalow Koalas сажают деревья рядом с реками на северо-востоке штата.

Восстанавливать леса нужно, чтобы у коал и многих других редких животных снова появилось достаточно места для нормальной жизни.

Природозащитникам помогают волонтёры.

[Линда Спарроу, глава организации Bangalow Koalas]:

«Люди связываются с нами, и мы проверяем, подходит ли местность: обитают ли там коалы, или есть ли они поблизости. Затем мы выбираем наиболее важное место».

Линди Стэкер сажает деревья уже несколько лет.

[волонтёр]:
«Это лучше медитации, лучше йоги. И это занятие не только позволяет чувствовать себя прекрасно, но и объединяет людей, а также информирует их о проблеме».

В лесах Нового Южного Уэльса, помимо коал, обитают опоссумы, валлаби, сахарные сумчатые летяги и чёрные какаду.

Организация Bangalow Koalas была основана в 2019 году. Её сотрудники посадили уже более 330 тысяч деревьев. За следующий год планируют посадить ещё 170 тысяч.
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