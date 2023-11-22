Австралийцы сажают деревья, чтобы спасти редких коал

«Зелёные коридоры» создают австралийцы в лесах Нового Южного Уэльса, пострадавших от пожаров и вырубки. Защитники природы..

«Зелёные коридоры» создают австралийцы в лесах Нового Южного Уэльса, пострадавших от пожаров и вырубки. Защитники природы из организации Bangalow Koalas сажают деревья рядом с реками на северо-востоке штата.

Восстанавливать леса нужно, чтобы у коал и многих других редких животных снова появилось достаточно места для нормальной жизни.

Природозащитникам помогают волонтёры.

[Линда Спарроу, глава организации Bangalow Koalas]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Люди связываются с нами, и мы проверяем, подходит ли местность: обитают ли там коалы, или есть ли они поблизости. Затем мы выбираем наиболее важное место».

Линди Стэкер сажает деревья уже несколько лет.

[волонтёр]:

«Это лучше медитации, лучше йоги. И это занятие не только позволяет чувствовать себя прекрасно, но и объединяет людей, а также информирует их о проблеме».

В лесах Нового Южного Уэльса, помимо коал, обитают опоссумы, валлаби, сахарные сумчатые летяги и чёрные какаду.

Организация Bangalow Koalas была основана в 2019 году. Её сотрудники посадили уже более 330 тысяч деревьев. За следующий год планируют посадить ещё 170 тысяч.

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