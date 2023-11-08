Дейзи, детёныша носорога, обнаружили в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. Малышке было несколько часов от роду. Новорождённую быстро доставили в центр скорой помощи заповедника.
Малышка нуждалась в круглосуточном уходе и кормлении. Ей назначили лекарства для поддержания иммунной системы и регулировки температуры тела.
Кроме новорождённой Дейзи в больнице был жерёбёнок зебры. «Моджаджи уже месяц находится в отделение интенсивной терапии заповедника. Жеребёнка нашли после сильных дождей. Он лежал на земле и с трудом дышал», – рассказал сотрудник заповедника.
Двое сирот подружились. «Когда они окрепли, стали смелее, и любопытство взяло вверх. Они начали общаться друг с другом, – рассказал сотрудник заповедника. – Носороги – стадные животные, им нужна постоянная компания. Дейзи наслаждается общением с Моджаджи».
Как детёныш носорога подружился с зеброй
Дейзи, детёныша носорога, обнаружили в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. Малышке было несколько часов от роду. Новорождённую быстро доставили в центр скорой помощи заповедника.