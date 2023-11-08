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Как детёныш носорога подружился с зеброй

Как детёныш носорога подружился с зеброй
Как детёныш носорога подружился с зеброй

Дейзи, детёныша носорога, обнаружили в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. Малышке было несколько часов от роду. Новорождённую быстро доставили в центр скорой помощи заповедника.

Малышка нуждалась в круглосуточном уходе и кормлении. Ей назначили лекарства для поддержания иммунной системы и регулировки температуры тела.

Кроме новорождённой Дейзи в больнице был жерёбёнок зебры. «Моджаджи уже месяц находится в отделение интенсивной терапии заповедника. Жеребёнка нашли после сильных дождей. Он лежал на земле и с трудом дышал», – рассказал сотрудник заповедника.

Двое сирот подружились. «Когда они окрепли, стали смелее, и любопытство взяло вверх. Они начали общаться друг с другом, – рассказал сотрудник заповедника. – Носороги – стадные животные, им нужна постоянная компания. Дейзи наслаждается общением с Моджаджи».

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