В Мексике хранят древнюю традицию делать краску из насекомых

Майели Гарсия делает натуральный краситель насыщенного красного цвета из насекомых. 500 лет назад испанцы, завоевавшие территорию..

[Майели Гарсия, производительница красителя]:

«В Мексике этот краситель из насекомых изготовляли ещё в доиспанские времена. Наши предки собирали насекомых кустарным способом. Кошениль – это паразит кактуса нопаль. Он питается им, забирая питательные вещества».

Майели Гарсия делает натуральный краситель насыщенного красного цвета из насекомых. 500 лет назад испанцы, завоевавшие территорию нынешней Мексики, считали его почти таким же ценным, как золото и серебро.

Народ миштеки, который проживал в доколумбовую эпоху на территории современного мексиканского штата Оахака, разработал метод получения драгоценного пигмента ещё за несколько столетий до прихода испанцев.

Карминово-красный цвет у коренных народов в древние времена был символом статуса. Краситель использовали для окрашивания одежды знати, а также для декорировании керамики, росписи фресок и написания документов.

[Майели Гарсия, производительница красителя]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это сложная работа, очень кропотливая. Производство обходится дорого как с точки зрения труда, так и с точки зрения затрат. Это трудно, но нас поддерживает мысль, что если мы перестанем его делать, то производителей станет ещё меньше».

Красный краситель кармин получают из перемолотых крошечных самок насекомых. Они содержат карминовую кислоту. Каждое насекомое на стадии личинки сажают на кактус и оставляют на несколько месяцев до созревания. Затем личинки собирают вручную, обычно с помощью маленькой кисточки. После этого оставляют сушиться на солнце.

Теплица этой семьи находится в деревне Сан-Франциско-Тепейакак к востоку от Мехико. Она одна из немногих, кто производит краситель по старинке. Затем ремесленники используют его для окрашивания ковров и тканей.

[Майели Гарсия, производительница красителя]:

«Всё больше людей осознают важность сохранения нашей культуры, наследия предков. Те, кто окрашивает одежду, стали больше понимать и высоко ценить натуральный краситель. Как и те, кто ищет высококачественные изделия. Поэтому мы не бросаем производство».

В год на семейном предприятии получают около 100 килограммов красителя.

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