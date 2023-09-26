Площадь льда в океане вокруг Антарктиды достигла рекордно низкого уровня

Уровень морского льда, которым покрыт океан вокруг Антарктиды, этой зимой достиг рекордно низкого уровня. Об этом..
Дата загрузки: 2023-09-27
Учёные опасаются, что ситуация может усугубиться и негативно сказаться на таких животных, как пингвины, которые размножаются и выращивают детёнышей на морском льду.
[Ариан Пурич, исследовательница морского льда]:
«В районе Антарктиды, где есть различные колонии императорских пингвинов, морской лёд растаял прежде, чем птенцы пингвинов были готовы плавать. А птенцы плавать не умеют. Они также мокнут, когда падают в воду. И все эти пингвины утонули: более 9000 пингвинов».
Также уменьшение количества льда означает, что меньше солнечного света будет отражаться от белой поверхности обратно в космос, и больше будет поглощаться водой.
Больше всего морского льда в Антарктике в этом году было 10 сентября. Площадь составила 17 миллионов квадратных километров. Это самый низкий зимний максимум с момента начала спутниковых наблюдений в 1979 году.
Предыдущую рекордно маленькую площадь фиксировали в 1986 году. Но она была на миллион квадратных километров больше, чем сейчас.
Площадь морского льда обычно достигает максимума в сентябре. Затем лёд тает до самой низкой точки в феврале или марте, когда лето в Южном полушарии подходит к концу.
Стоит отметить, что, хотя лёд в Антарктиде тает, учёные пока не могут объяснить процессы, которые за этим стоят. Так, на фоне потепления климата его площадь должна неуклонно сокращаться. Однако в период с 2007 по 2016 годы она, наоборот, росла.
Это говорит о том, что на ледовый покров могут влиять и другие факторы.
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