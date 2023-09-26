Площадь льда в океане вокруг Антарктиды достигла рекордно низкого уровня

Уровень морского льда, которым покрыт океан вокруг Антарктиды, этой зимой достиг рекордно низкого уровня. Об этом..

Уровень морского льда, которым покрыт океан вокруг Антарктиды, этой зимой достиг рекордно низкого уровня. Об этом сообщили в Национальном центре данных по снегу и льду США.

Учёные опасаются, что ситуация может усугубиться и негативно сказаться на таких животных, как пингвины, которые размножаются и выращивают детёнышей на морском льду.

[Ариан Пурич, исследовательница морского льда]:

«В районе Антарктиды, где есть различные колонии императорских пингвинов, морской лёд растаял прежде, чем птенцы пингвинов были готовы плавать. А птенцы плавать не умеют. Они также мокнут, когда падают в воду. И все эти пингвины утонули: более 9000 пингвинов».

Также уменьшение количества льда означает, что меньше солнечного света будет отражаться от белой поверхности обратно в космос, и больше будет поглощаться водой.

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Больше всего морского льда в Антарктике в этом году было 10 сентября. Площадь составила 17 миллионов квадратных километров. Это самый низкий зимний максимум с момента начала спутниковых наблюдений в 1979 году.

Предыдущую рекордно маленькую площадь фиксировали в 1986 году. Но она была на миллион квадратных километров больше, чем сейчас.

Площадь морского льда обычно достигает максимума в сентябре. Затем лёд тает до самой низкой точки в феврале или марте, когда лето в Южном полушарии подходит к концу.

Стоит отметить, что, хотя лёд в Антарктиде тает, учёные пока не могут объяснить процессы, которые за этим стоят. Так, на фоне потепления климата его площадь должна неуклонно сокращаться. Однако в период с 2007 по 2016 годы она, наоборот, росла.

Это говорит о том, что на ледовый покров могут влиять и другие факторы.

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