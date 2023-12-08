Мини-парки помогают пережить жару и отдохнуть от суеты жителям Сиднея

В австралийском Сиднее среди каменных джунглей вырастают зелёные оазисы. Это мини-парки, которые ещё называют карманными. Несмотря..

[Майк Харрис, преподаватель ландшафтной архитектуры]:

«Во многих подобных городских районах нет общественного пространства в виде площадей, скверов и парков».

В австралийском Сиднее среди каменных джунглей вырастают зелёные оазисы. Это мини-парки, которые ещё называют карманными. Несмотря на скромные размеры, они служат большим целям.

Хотя в Сиднее есть большие зелёные зоны, но многим далеко до них добираться. Мини-парки решают эту проблему. Они в шаговой доступности, здесь есть тень и скамейки.

[житель Сиднея]:

«Здесь меньше машин, а пешеходная зона больше, что особенно хорошо для пожилых людей, живущих поблизости. И здесь спокойно». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Здесь отдыхаешь душой и телом, причём польза не только для людей, но и для птиц. Окунаешься в другую жизнь – в природу».

Обычно площадь мини-парков не превышает нескольких сотен квадратных метров. По мнению специалистов, не важно, большой парк или маленький. Главное, что там есть деревья и другие растения. Можно подышать свежим воздухом и отдохнуть.

[Дженнифер Кент, исследовательница]:

«Не нужно много зелёных насаждений, чтобы получить пользу от прогулок на природе и общения с людьми. Мини-парки легче создавать, и они сближают людей лучше, чем парки большего размера».

Эксперты также говорят, что мини-парки помогают людям переносить жару и в какой-то степени охлаждают весь город. К тому же деревья и другие растения поглощают из почвы влагу, предотвращая её избыток.

В Сиднее насчитывается 400 парков различных размеров. Согласно исследованиям, треть городской территории должна быть засажена растительностью, чтобы люди чувствовали себя хорошо.

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