Веерные отключения света шокировали большинство египтян, которые за десятилетие привыкли к стабильной электроэнергетике. Это пошатнуло рейтинги..

Веерные отключения света в Египте вызвали шок и недовольство

Веерные отключения света шокировали большинство египтян, которые за десятилетие привыкли к стабильной электроэнергетике. Это пошатнуло рейтинги президента Абделя Фаттаха ас-Сиси за несколько месяцев до выборов.

Наряду с рекордной инфляцией и резким падением курса валюты, перебои со светом стали очередным симптомом худшего экономического кризиса для Египта с 2014 года, когда ас-Сиси пришёл к власти.

[Карим Махрус, житель Каира]:

«Мы забыли, что такое отключение электричества. Когда электричество отключают два-три раза в день, а в других местах – только на 15 минут, это несправедливо».

После 2014 года Сиси построил несколько электростанций, полагаясь на крупную финансовую поддержку со стороны стран Персидского залива и Запада.

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Нынешние перебои объясняют жарой, из-за которой резко вырос спрос на электричество для кондиционеров.

Аналитики говорят, что перебои также вызваны падением объёмов добычи природного газа в Египте, который питает большую часть энергосистемы.

Президент это отрицает. При этом он ещё прошлым летом призывал граждан экономить электричество, чтобы сохранить часть природного газа на экспорт.

Сиси возлагает ответственность за текущие экономические проблемы в основном на внешние потрясения, включая пандемию.

Ожидается, что он победит на выборах в начале 2024 года и останется на третий срок.

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