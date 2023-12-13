Япония: фестиваль гигантских скульптур из рисовой соломы

В японском города Ниигата ежегодно проводят фестиваль гигантских скульптур из рисовой соломы, которую японцы называют «вара».

Ниигата – крупный сельскохозяйственный город, где самая большая площадь рисовых полей в Японии.

Фестиваль стали проводить несколько лет назад, когда фермеры городского района Нисикан-ку искали способы утилизации соломы, оставшейся после сбора урожая.

Рисовую солому японцы использовали с древних времён. Она шла на корм скоту и в компост. Из неё делали традиционные японские украшения и сандалии дзори.

Однако с изменением образа жизни и модернизацией сельского хозяйства рисовую солому стали использовать меньше. Сегодня не многие знают технику художественной обработки соломы.

В 2006 году профессор Синго Миядзима из Университета искусств Мусасино предложил новый способ использования рисовой соломы.

Студенты-дизайнеры и фермеры стали создавать гигантские соломенные фигуры. Фермеры в традиционной технике сплетают солому в листы. Студенты делают эскизы и каркасы скульптур. Затем их оборачивают соломой.

Каждый год студенческие команды едут в Нисикан-ку. Готовясь к фестивалю, они сотрудничают с местными ремесленниками и фермерами. Вместе едят блюда местной кухни.

Некоторые студенты после окончания учёбы приезжают к фермерам в гости и шлют поздравительные открытки к праздникам.