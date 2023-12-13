В Испании стоит небывалая для зимы жара

В Испании стоит рекордная для зимы жара. В некоторых регионах – почти 30 градусов тепла. [Рубен..

В Испании стоит рекордная для зимы жара. В некоторых регионах – почти 30 градусов тепла.

[Рубен дель Кампо, метеоролог]:

«Над Испанией очень тёплая воздушная масса. Фактически, одна из самых тёплых для этих дней декабря за всю историю. Температурные рекорды побиты, например, в Валенсии и Малаге: 27 градусов Цельсия, что превышает предыдущий рекорд в Валенсии почти на два градуса».

Местные жители и туристы устремляются на пляжи.

[Сем Йонгериус, студент из Нидерландов]:

«Для меня это ненормально, потому что мы привыкли к настоящей зиме и холодной погоде. Для местных жителей тоже не совсем нормально, чтобы в это время года было так тепло. Мы думали, будет прохладнее. Но сегодня 23 градуса, и это приятно».

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Ну а лыжный сезон откладывается, и начнётся ли он этой зимой вообще – пока неясно. Осадков до февраля прогнозируют мало.

Вот так сейчас выглядит популярный горнолыжный курорт Навасеррада под Мадридом.

[Висенте Сольсона, профессор на пенсии]:

«Снега должно быть не менее метра, и подняться сюда в это время года обычно почти невозможно». [Таня, морской биолог]:

«Это ужасно. Ощущение пугающее, потому что действительно должен быть снег или лёд, и воды должно быть больше, чем есть. Она выглядит живописно, но не для этого времени года».

Минувшим летом в Испании было четыре волны тепла, что сделало этот год самым жарким для страны за всю историю наблюдений.

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