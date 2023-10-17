Работник пожарной службы США Дэниел Медрано прибыл на безлюдную окраину Санленд-Парка в штате Нью-Мексико. Здесь в..

Ни тени, ни воды: ещё больше мигрантов умерло от жары в пустыне США

Работник пожарной службы США Дэниел Медрано прибыл на безлюдную окраину Санленд-Парка в штате Нью-Мексико. Здесь в пустынной местности обнаружили тело мигранта.

За последние 12 месяцев патруль зарегистрировал 60 смертей мигрантов из-за жары в секторе Эль-Пасо. Это в три раза больше, чем годом ранее.

[Дэниел Медрано, пожарный]:

«Это пример того, что мы видим почти каждый день. Тело, похоже, пролежало здесь чуть больше недели. Мы видим, что оно лежит возле куста. Вероятно, человек пытался спрятаться в тени. Такую картину мы обнаружили примерно в восьми километрах от города».

Активисты уже много лет предупреждают, что пустынный климат опасен для мигрантов. Торговцы людьми часто бросают их без воды или загоняют в душные прицепы грузовиков.

[Фидель Бака, представитель пограничной службы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Их перевозят в битком набитых машинах, в закрытых кузовах без вентиляции, когда на улице стоит сильнейшая жара. Эти люди уже обезвожены из-за долгого перехода через пустыню, а затем оказываются в условиях жары и духоты. Это неминуемо приводит к трагедиям».

С начала года смертность в районе увеличилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и достигла рекордных 148 смертей. Сектор включает пустыню Чиуауа, Нью-Мексико и некоторые части Техаса. Его считают самым загруженным миграционным маршрутом.

[Рамиро Риос, представитель пожарной службы]:

«Эти мигранты приезжают из стран с очень влажным климатом, таких как Гондурас, Венесуэла, Колумбия. И они оказываются в пустыне и начинают терять ориентацию, не могут найти дорогу. Они сильно потеют, а затем у них случаются тепловые удары».

В Нью-Мексико и Техасе в течение всего лета температура была намного выше средней, а в Эль-Пасо рекордные 44 дня подряд дневная температура не опускалась ниже 38 градусов по Цельсию.

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