Вот так выглядят сейчас города на юге Бразилии. На штат Риу-Гранди-ду-Сул обрушился внетропический циклон. Он стал..

На юг Бразилии обрушился циклон: более 20 погибших

Вот так выглядят сейчас города на юге Бразилии. На штат Риу-Гранди-ду-Сул обрушился внетропический циклон. Он стал смертоносным.

Реки вышли из берегов, затопив поля и жилые районы.

Погиб 21 человек. Ещё один погибший – в соседнем штате Санта-Катарина.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Из затопленных районов людей вывозят на вертолётах.

[Дирсе Регинатто, жительница Нова-Басану]:

«Я опустошена, я потеряла всё. Многие потеряли гораздо больше, но здесь, дома, у меня ничего не осталось». [Луана да Лус, жительница Пасу-Фунду]:

«С раннего утра вода затопила всё. Мы подняли вещи на стол, на печь, но это не помогло».

Сотни людей в Риу-Гранди-ду-Сул остаются не на связи. Число погибших может возрасти.

[Луис Инасио Лула да Силва, президент Бразилии]:

«Скажите людям, что мы готовы помочь везде, где нужно. Где есть проблема, федеральное правительство придёт на помощь».

В регионе также прошёл сильный град. У десятков домов повреждены крыши.

Короткая ссылка на эту страницу: