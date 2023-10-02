Не менее 13 человек стали жертвами пожара, который разгорелся в трёх смежных ночных клубах на юго-востоке..

Пожар в ночном клубе в Испании: не менее 13 погибших

Не менее 13 человек стали жертвами пожара, который разгорелся в трёх смежных ночных клубах на юго-востоке Испании. Смертоносный инцидент произошёл в окрестностях Мурсии. Есть пропавшие без вести. Спасатели пытаются их найти.

[выживший]:

«Думаю, мы выбежали из клуба где-то за 30 секунд или минуту до того, как сработала сигнализация и полностью погас свет. Кто-то кричал, что там пожар. Я оказался в месте, откуда смог выбраться, но пятеро моих родственников и двое друзей пропали без вести».

Причина пожара пока неясна. Известно, что он вспыхнул около 6 утра. В клубах было сразу несколько вечеринок по случаю Дней рождения.

Следователи не могут попасть на место из-за высокой температуры и опасности обрушения.

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Троих из 13 погибших смогли идентифицировать по отпечаткам пальцев. Остальных придётся распознавать по тестам ДНК.

Мэр Мурсии объявил трёхдневный траур по погибшим. Он обещает найти виновных и призвать их к ответственности.

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