13 человек погибли в результате пожара в хостеле в крупнейшем городе Казахстана – Алматы. Как сообщили..

13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы

13 человек погибли в результате пожара в хостеле в крупнейшем городе Казахстана – Алматы. Как сообщили в полиции, девять погибших – граждане Казахстана, двое – россияне и двое – граждане Узбекистана.

Ещё четверо обратились за медицинской помощью. Среди них был студент из Индии. В хостеле проживали в основном студенты и молодые рабочие – всего 72 человека. 59 постояльцев смогли выбраться.

Заведение занимало первый этаж и подвал трёхэтажного жилого дома.

Пожар начался рано утром. Возгорание распространилось на площадь около 30 метров. На тушение ушло около часа.

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Сообщается, что погибшие скончались в результате отравления угарным газом.

Причину пожара выясняют. Власти обещают провести расследование.

[Ерболат Дасаев, аким Алматы]:

«В соответствующем нормативном акте, который Министерство здравоохранения выпустило, в подвальных этажах размещение постояльцев запрещено. То есть можно их переоборудовать и привести к санитарным нормам, но остаётся вопрос, сколько людей размещалось и почему они размещались. В подвальных помещениях должны размещаться кухня, что-то для хранения, склад и так далее. Ну вот сейчас разбираться будем, и следствие вынесет решение».

Как сообщается, хостел открылся всего полтора месяца назад.

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