13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы

13 человек погибли в результате пожара в хостеле в крупнейшем городе Казахстана – Алматы. Как сообщили..
Дата загрузки: 2023-12-01
Ещё четверо обратились за медицинской помощью. Среди них был студент из Индии. В хостеле проживали в основном студенты и молодые рабочие – всего 72 человека. 59 постояльцев смогли выбраться.
Заведение занимало первый этаж и подвал трёхэтажного жилого дома.
Пожар начался рано утром. Возгорание распространилось на площадь около 30 метров. На тушение ушло около часа.
Сообщается, что погибшие скончались в результате отравления угарным газом.
Причину пожара выясняют. Власти обещают провести расследование.
[Ерболат Дасаев, аким Алматы]:
«В соответствующем нормативном акте, который Министерство здравоохранения выпустило, в подвальных этажах размещение постояльцев запрещено. То есть можно их переоборудовать и привести к санитарным нормам, но остаётся вопрос, сколько людей размещалось и почему они размещались. В подвальных помещениях должны размещаться кухня, что-то для хранения, склад и так далее. Ну вот сейчас разбираться будем, и следствие вынесет решение».
Как сообщается, хостел открылся всего полтора месяца назад.
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