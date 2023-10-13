Бразильский город Манаус задыхается от дыма лесных пожаров

[житель Манауса]:

«Вчера я ещё мог нормально дышать, несмотря на дым, но сегодня на рассвете было очень плохо. Мы видим, что ситуация очень плохая, дым очень плотный. Даже пришлось надеть маску». [жительница Манауса]:

«Сегодня один из худших дней – жара и дым. Обычно нам видно из окна мост и реку, а сейчас не видно ничего». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Если это продлится долго, люди заболеют. Боюсь, что пожары будут продолжаться из-за засухи, и у нас возникнут проблемы с дыханием».

В столице бразильского штата Амазонас нечем дышать – мегаполис окутал густой дым. Всё из-за лесных пожаров, которые полыхают в регионе. Их десятки.

В этом регионе Бразилии установилась рекордная жара. Плюс к этому здесь сильная засуха – осадков в северной части Амазонки в этом году значительно меньше среднего показателя. В итоге уровень воды в притоках реки упал почти до рекордно низкого. Метеорологи говорят, что всему виной природный феномен Эль-Ниньо.

Ещё одна причина пожаров – поджоги с целью очистки территорий от леса под нужды сельского хозяйства и городского строительства. Это нередко делают там, где не смогли получить разрешение на вырубку леса законным путём. Когда такая практика выходит из-под контроля, это приводит к настоящим бедствиям.

Короткая ссылка на эту страницу: