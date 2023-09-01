Страшный пожар в Йоханнесбурге: более 70 погибших

Этот пятиэтажный дом стал смертельной ловушкой для 73 человек. Именно столько людей погибли при пожаре в..
Дата загрузки: 2023-09-01
[Флойд Бринк, мэр Йоханнесбурга]:
«К сожалению, теперь мы можем подтвердить гибель 73 человек. Это 66 взрослых и семеро детей».
Причём, городские чиновники до сих пор не могут ясно сказать, кто жил в этом доме. Квартал принадлежал муниципальным властям. По словам одного из чиновников, здание было заселено незаконно, и некоторые комнаты могли сдавать в аренду преступные группировки. При этом мэр города сообщил журналистам, что муниципалитет сдал его в аренду благотворительной организации для женщин-переселенок, но в конечном итоге жили там не они.
[Омар Арафат, житель Йоханнесбурга из Малави]:
«Я потерял сестру, уже третью. Я потерял все свои вещи – ничего не вынес, потому что пытался спастись сам. Муж сестры выбил стекло и выбросил из окна на улицу их маленькую дочь, и люди её поймали внизу». [Кенни Пьюп, очевидец]:
«Главный пожарный выход был закрыт. Было много людей, дым. Многие задохнулись, умерли из-за дыма, потому что у выходов было столпотворение – некоторые из них были закрыты».
Что стало причиной пожара, пока не сообщают. В Йоханнесбурге бытовые пожары – явление частое: в городе процветает нищета, и много бездомных. Однако этот пожар стал одной из самых страшных трагедий для мегаполиса за много лет.
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