Наводнения в Сомали: 10 погибших и сотни тысяч пострадавших

113 тысяч человек были вынуждены бежать от наводнений в Сомали. Бедствие в ряде регионов страны вызвали..
Дата загрузки: 2023-11-07
При этом топит временные лагеря, куда сомалийцы бежали от затяжной засухи.
[жительница лагеря]:
«Дождь идёт пятый день. Он уже убил двух бабушек. Наши самодельные убежища смыло. Дети пропали без вести – не знаем, живы ли они. Просим гуманитарные организации срочно нам помочь».
[Кристофер Ходдер, советник по климату при ООН]:
«Иронично, что люди бежали сюда из-за того, что у них нет воды, а теперь они бегут отсюда из-за того, что воды слишком много. И этот цикл засух и наводнений будет продолжаться».
Из-за наводнений власти Сомали объявили чрезвычайное положение.
[жительница лагеря]:
«Мы пришли сюда из низины, и нас мочит день и ночь. Это большая проблема, мы страдаем. Те немногие вещи, что у нас были, смыло дождём. Утром я кормила детей только чаем. Пожалуйста, если вы наши братья, помогите нам».
[Адан Мохамед, староста лагеря]:
«Дождь затронул и убил много людей. Мы похоронили двух пожилых женщин, за это пришлось заплатить. По дорогам не проехать. Проблем много. Добрые богатые люди могут помочь этим переселенцам. Есть люди в критическом состоянии – у одной бабушки высокая температура».
Ливни обрушились на африканскую страну через год после того, как она пережила сильнейшую за 40 лет засуху. Из-за засухи в сочетании с насилием и ростом цен на продукты в Сомали неестественной смертью умерло 43 тысячи человек. Такие данные также приводит ООН.
В этом сезоне дождей сильные осадки вызваны феноменом Эль-Ниньо и продлятся до декабря.
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