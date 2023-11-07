Наводнения в Сомали: 10 погибших и сотни тысяч пострадавших

113 тысяч человек были вынуждены бежать от наводнений в Сомали. Бедствие в ряде регионов страны вызвали..

113 тысяч человек были вынуждены бежать от наводнений в Сомали. Бедствие в ряде регионов страны вызвали ливни. Сообщается о десяти погибших. Такие данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

При этом топит временные лагеря, куда сомалийцы бежали от затяжной засухи.

[жительница лагеря]:

«Дождь идёт пятый день. Он уже убил двух бабушек. Наши самодельные убежища смыло. Дети пропали без вести – не знаем, живы ли они. Просим гуманитарные организации срочно нам помочь». [Кристофер Ходдер, советник по климату при ООН]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Иронично, что люди бежали сюда из-за того, что у них нет воды, а теперь они бегут отсюда из-за того, что воды слишком много. И этот цикл засух и наводнений будет продолжаться».

Из-за наводнений власти Сомали объявили чрезвычайное положение.

[жительница лагеря]:

«Мы пришли сюда из низины, и нас мочит день и ночь. Это большая проблема, мы страдаем. Те немногие вещи, что у нас были, смыло дождём. Утром я кормила детей только чаем. Пожалуйста, если вы наши братья, помогите нам». [Адан Мохамед, староста лагеря]:

«Дождь затронул и убил много людей. Мы похоронили двух пожилых женщин, за это пришлось заплатить. По дорогам не проехать. Проблем много. Добрые богатые люди могут помочь этим переселенцам. Есть люди в критическом состоянии – у одной бабушки высокая температура».

Ливни обрушились на африканскую страну через год после того, как она пережила сильнейшую за 40 лет засуху. Из-за засухи в сочетании с насилием и ростом цен на продукты в Сомали неестественной смертью умерло 43 тысячи человек. Такие данные также приводит ООН.

В этом сезоне дождей сильные осадки вызваны феноменом Эль-Ниньо и продлятся до декабря.

Короткая ссылка на эту страницу: