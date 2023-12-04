Подводное шоу: как немецкий Санта кормит акул в аквариуме глубиной 5 м

Святой Николай под водой кормит рыб и даже акул – такое увидишь не каждый день. Но..

Святой Николай под водой кормит рыб и даже акул – такое увидишь не каждый день. Но в океанариуме Sea Life в Мюнхене это стало рождественской традицией. Так здесь поднимают настроение гостям.

[Патрик Вербаст, директор океанариума Sea Life]:

«На улице сильный мороз – не очень приятно, и холодно. Поэтому нет ничего лучше, чем посмотреть, как хорошо ведут себя наши питомцы. Все они получили угощения от святого Николая и его помощника».

Sea Life – крупнейшая в мире сеть океанариумов. Всего их 50. Они принимают 23 миллиона посетителей в год. Аквариум в мюнхенском океанариуме вмещает 400 тысяч литров воды. Его глубина – пять метров.

[Патрик Вербаст, директор океанариума Sea Life]:

«У нас самое большое в Германии разнообразие акул. Есть акулы-зебры, есть чернопёрые рифовые акулы и есть серые рифовые. Это довольно крупные рыбы, очень впечатляющие».

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В немецком фольклоре Санта-Клаус предстаёт в традиционном образе святого Николая. Сопровождает его неизменный спутник – Кнехт Рупрехт. Задача слуги – дарить непослушным детям уголь и камни. Ну а послушных радует подарками святой Николай.

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