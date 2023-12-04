Королевские сады в Милане превратились в светящийся таинственный лес

В таинственный лес превратились королевские сады Виллы Реале в Монце – пригороде Милана. Парк бывшей резиденции..
Дата загрузки: 2023-12-04
В таинственный лес превратились королевские сады Виллы Реале в Монце – пригороде Милана. Парк бывшей резиденции Наполеона I и Жозефины украсили к Рождеству яркой иллюминацией.
Красочное световое шоу посвящено мифам, легендам и волшебным существам.
[гость парка]:
«Это очень красиво. Я изучал искусство в Вилле Реале, поэтому мне дорого это место. Я рад, что парк украшен художественными инсталляциями и сюда по-прежнему приходят горожане. Эту экспозицию точно стоит увидеть».
Гости могут прогуляться по тоннелю из тысяч лампочек и пройтись по тропинке с огромными бабочками и светящимися деревьями. А некоторых завораживает инсталляция в виде меняющихся картинок из калейдоскопа.
Вилла Реале была построена в конце XVIII – начале XIX века. Она расположена на реке Ламбро в Ломбардии. После Наполеона здесь жил его пасынок Евгений Богарне. В то время он был вице-королём Италии. Последние сто лет здесь находится Музей современного искусства.
Вилла Реале известна своим пейзажным парком, украшенным мостиками и павильонами. Это один из крупнейших огороженных парков Европы.
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