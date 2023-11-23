Прогулку среди звёзд предлагает ботанический сад Нью-Йорка

Прогуляться среди звёзд предлагают посетителям ботанического сада Нью-Йорка. Художественная инсталляция «Астра Люмина», воплощённая в жизнь мультимедийной развлекательной студией, сочетает в себе свет, проекции и звук. Это создаёт эффект погружения.

Посетителям кажется, будто небеса спустились на землю. Они оказываются в мире мистики и сказки, окружённые самыми разнообразными инсталляциями. Звуки же доносятся из скрытых динамиков.

Организаторы называют выставку увлекательным путешествием, которое дарит ощущение того, что ты попал в совершенно другой мир.

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[Кристиан Лёро, представитель организаторов]:

«»Астра Люмина» – это встреча со звёздами. Звёзды падают с неба, а мы с ними встречаемся, немного веселимся, а потом они возвращаются домой».

Задача инсталляции – погрузить всех в мир творчества, волшебства и фантазии, вызывая эмоции с помощью света, проекций и звука.

[Патрисия Руэль, представительница организаторов]:«Почему люди любят звёзды? Мы всегда пытаемся до них дотянуться. В каждой цивилизации и в каждую историческую эпоху звёзды завораживали людей. Мы счастливы доставить звёзды сюда, в ботанический сад нью-йоркского Квинса. Люди смогут на них посмотреть и почти до них дотронуться».

Организаторы также говорят, что в ночном небе Нью-Йорка почти всегда звёзд не видно. И посещение ботанического сада – возможность на них посмотреть.

[Патрисия Руэль, представительница организаторов]:«Мы хотим, чтобы люди насладились природой и провели здесь вечер, и чтобы, когда они уходят, в их глазах светились звёзды».

Выставка «Астра Люмина» продлится весь праздничный сезон.

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