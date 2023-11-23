Прогулку среди звёзд предлагает ботанический сад Нью-Йорка

Прогуляться среди звёзд предлагают посетителям ботанического сада Нью-Йорка. Художественная инсталляция «Астра Люмина», воплощённая в жизнь мультимедийной..
Дата загрузки: 2023-11-23
Посетителям кажется, будто небеса спустились на землю. Они оказываются в мире мистики и сказки, окружённые самыми разнообразными инсталляциями. Звуки же доносятся из скрытых динамиков.
Организаторы называют выставку увлекательным путешествием, которое дарит ощущение того, что ты попал в совершенно другой мир.[Кристиан Лёро, представитель организаторов]:
«»Астра Люмина» – это встреча со звёздами. Звёзды падают с неба, а мы с ними встречаемся, немного веселимся, а потом они возвращаются домой».
Задача инсталляции – погрузить всех в мир творчества, волшебства и фантазии, вызывая эмоции с помощью света, проекций и звука.[Патрисия Руэль, представительница организаторов]:
«Почему люди любят звёзды? Мы всегда пытаемся до них дотянуться. В каждой цивилизации и в каждую историческую эпоху звёзды завораживали людей. Мы счастливы доставить звёзды сюда, в ботанический сад нью-йоркского Квинса. Люди смогут на них посмотреть и почти до них дотронуться».
Организаторы также говорят, что в ночном небе Нью-Йорка почти всегда звёзд не видно. И посещение ботанического сада – возможность на них посмотреть.[Патрисия Руэль, представительница организаторов]:
«Мы хотим, чтобы люди насладились природой и провели здесь вечер, и чтобы, когда они уходят, в их глазах светились звёзды».
Выставка «Астра Люмина» продлится весь праздничный сезон.
Короткая ссылка на эту страницу: