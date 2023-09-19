Малиша Харва – 15-летний подросток из трущоб Мумбаи. Случайная встреча изменила её жизнь. Она стала интернет-сенсацией..

Как девушка из трущоб в Мумбаи стала известной моделью

Малиша Харва – 15-летний подросток из трущоб Мумбаи. Случайная встреча изменила её жизнь. Она стала интернет-сенсацией и моделью.

[Малиша Харва, 15-летняя модель]:

«Раньше я жила в трущобах, а теперь у меня будет хороший дом. Я арендую большой дом для своей семьи».

Три года назад актёр и хореограф Роберт Хоффман путешествовал по Индии, в том числе посетил трущобы Мумбаи. Актёр разместил ролик в сети о том, как Малиша учила его говорить на языке хинди, а также о том, что она растёт без матери, а отец перебивается случайными заработками, воспитывая двоих детей.

Благодаря этому девушка обрела популярность. Её фотография появились на обложке Cosmopolitan India. Индийский косметический бренд класса люкс Forest Essentials выбрал Малишу лицом своей кампании, посвящённой молодым индийским женщинам.

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[Малиша Харва, 15-летняя модель]:

«Сейчас я учусь в 10-м классе. Из-за учёбы мне приходится отменять многие съёмки. Но после 12-го класса я начну постоянно работать моделью». [отец Малиши]:

«Я просто надеюсь и молюсь, чтобы наши дети не столкнулись с такими обстоятельствами, через которые прошёл я. Молюсь, чтобы она стала успешной в будущем».

Успех Малиши в модельном бизнесе отражает меняющиеся взгляды на идеал красоты в стране, где существует культ светлой кожи.

По последним подсчётам, её аккаунт в соцсети насчитывает более 367 000 подписчиков.

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