Сербия: как фермер помогает одичавшим лошадям

Стадо одичавших лошадей живёт на горе Столови на юго-западе Сербии. Это потомки животных, которых полвека назад..

Стадо одичавших лошадей живёт на горе Столови на юго-западе Сербии. Это потомки животных, которых полвека назад хозяева стали привозить на горные пастбища для экономии корма летом.

[Славолюб Николич, фермер]:

«Это началось 50 лет назад, их привозили каждый год. Со временем стали оставлять на лето и зиму. Лошади жеребились. Они выносливые. Размножались, и так продолжалось годами».

Лошади одичали и теперь табуном бродят по горам. Они принадлежат к боснийской породе, а также помеси венгерской породы нониус. Отличаются крепким здоровьем и выносливостью.

Зимой этот фермер подкармливает лошадей кукурузой, морковью и яблоками, а летом поливает их водой. Приезжает раз в неделю или раз в месяц – зависит от погоды.

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[Славолюб Николич, фермер]:

«Летом проще, зимой немного сложнее. Но лошади знают, что делать, поэтому проблем нет. Они роют копытами землю (в поисках травы), прячутся в ущельях и местах, защищённых от ветра. Они знают местность, каждый склон, каждый камень».

Лошади живут долго – около 35 лет. Умирают либо в результате нападения хищников, либо от старости.

Животных уже пытались вернуть в долину, но они обычно сбегают из конюшен и возвращаются в горы. Но, если туристы угостят их морковью или яблоком, они не откажутся.

В последние годы коневодство в Сербии сократилось в связи с модернизацией сельского хозяйства. В 1975 году в стране насчитывалось 290 тысяч лошадей, а к 2021 их осталось примерно 14 тысяч.

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