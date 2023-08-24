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Бездомным кошкам и собакам Тбилиси помогают волонтёры

Бездомным кошкам и собакам Тбилиси помогают волонтёры

Бездомные кошки и собаки Тбилиси выживают в невыносимую жару. Этим летом из-за волн тепла в Грузии..

Дата загрузки: 2023-08-25

Бездомным кошкам и собакам Тбилиси помогают волонтёры
Бездомные кошки и собаки Тбилиси выживают в невыносимую жару. Этим летом из-за волн тепла в Грузии побиты температурные рекорды. Теперь активисты и волонтёры стараются облегчить животным жизнь.

На улицах грузинской столицы бродят тысячи животных. По данным активистов, их около полумиллиона.

Натия – соосновательница благотворительной организации Animal Project. Они с коллегами ездят по Тбилиси и оставляют животным воду.

[Натия Чиковани, сосновательница проекта]:
«Жаркие летние дни для нас – серьёзное испытание. Почти во всех регионах Грузии в августе 39-41 градус. Бездомные животные страдают от обезвоживания».

Волонтёры говорят, что в последние два года в Грузии очень трудно найти людей, готовых взять животных домой.

[Мариам Шеклиадзе, волонтёр]:
«Этого щенка нашли вчера на трассе. К сожалению, в Грузии очень часто люди бросают щенков в местах, где у них практически нет шанса выжить».

Кесо Барамидзе – соосновательница тбилисского приюта для кошек. Говорит, что половина её подопечных остаются с ней с момента открытия центра два года назад.

[Кесо Барамидзе, соосновательница приюта для кошек]:
«Это Шае. Полтора года назад она упала с пятого этажа и сломала позвоночник. Все ветеринары говорили, что её нужно усыпить, поскольку у неё нет шансов ходить. Но после нескольких месяцев интенсивной терапии она начала ходить. И теперь она самая счастливая кошка на свете».

Активисты убеждают владельцев бизнеса разрешить животным укрываться в заведениях в летнюю жару. Также они призывают правительство выделить больше средств на стерилизацию.
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