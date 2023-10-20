Президент Уганды Йовери Мусевени пообещал найти виновных в убийстве двух иностранных туристов и гида возле национального..

В Уганде убили семейную пару туристов и их сафари-гида

Президент Уганды Йовери Мусевени пообещал найти виновных в убийстве двух иностранных туристов и гида возле национального парка Королевы Елизаветы.

Убийство произошло 17 октября. Семейная пара из Южной Африки и Великобритании проводила в Уганде медовый месяц. Был убит также их местный сафари-гид.

Власти Уганды обвинили в преступлении исламистов из Союзных демократических сил. Четыре года назад эта повстанческая группировка присягнула на верность «Исламскому государству» – организации, которая в России и других странах признана террористической и запрещена. В своём телеграмм-канале она взяла на себя ответственность за нападение.

Союз демократических сил действует, в основном, в Конго. Но в последние месяцы он активизировал атаки и в Уганде. Так, в июне, исламисты напали на среднюю школу, в результате чего погибло более 40 человек.

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В декабре 2021 года Уганда и Конго начали совместную наземную и воздушную операцию против группировки, пытаясь уничтожить её на востоке Конго. При этом президент Уганды признал, что в действиях служб безопасности есть пробелы, и остатки группировки продолжают представлять угрозу.

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