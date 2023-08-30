«Европейское лето» – новый тренд одежды среди туристов в Европе

Улицы Рима наводнили длинные струящиеся платья, рюши, вязаные крючком топы и льняные брюки. Но надевают такую одежду не итальянцы.

Благодаря тренду в соцсетях, стиль «Европейское лето» стал популярным среди неевропейских туристов. Они больше не хотят быть похожими на туристов, а стремятся воплотить в одежде эстетику европейской моды.

Многие теперь стараются не носить привычные шорты, кроссовки и бейсболки.

Эмили Лэйн – модный инфлюенсер из Рима. Один из её постов о «Европейском лете» в соцсети коротких видео набрал полтора миллиона просмотров.

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В своих роликах она делится практическими советами, как чувствовать себя комфортно во время европейского городского и пляжного отдыха. Советует надевать цветочные платья с открытой спиной, сандалии и облегающие топы.

[Эмили Лэйн, модный инфлюенсер]:

«Эта тенденция основана на многих европейских и средиземноморских стилях, которые мы часто видим на улицах».

В центре тренда оказались мода Италии, Греции, Франции и Испании.

[туристка из США]:

«Выбираю всё с цветочным принтом, изящными деталями. Ещё мини-юбки, милые вязаные топы и так далее. Одежда с летней, прибрежной атмосферой».

При этом сами европейцы считают, что эта тенденция не имеет ничего общего с тем, как они на самом деле одеваются. Многие пишут в комментариях, что эта мода стереотипна и не учитывает национальные различия.

[Валерио Рицци, житель Рима]:

«Если посмотреть на это с точки зрения человека, не живущего в Европе, это «Евролето» – это что-то интересное. Но прекрасно, что на самом деле это не так».

При этом модные эксперты советуют не зацикливаться только на одном тренде. Они говорят, что туристам следует выбирать свои самые красивые наряды, которые им действительно идут, и публиковать в соцсетях своё европейское лето 2023.

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