ЕС ужесточает правила для крупных интернет-платформ

Google, TikTok и другие крупные технологические компании, работающие в Европе, должны будут принять серьёзные меры, чтобы..

Google, TikTok и другие крупные технологические компании, работающие в Европе, должны будут принять серьёзные меры, чтобы очистить Интернет от вредоносного контента.

Европейская комиссия ужесточает контроль над крупными технологическими компаниями. Она вводит новые цифровые правила, которые призваны обеспечить безопасность пользователей в Интернете и предотвратить распространение контента, который либо считается незаконным, либо нарушает условия обслуживания платформы, например, пропагандирует геноцид или анорексию.

Правила также должны защитить фундаментальные права европейцев, такие как неприкосновенность частной жизни и свобода слова.

[Джулиан Яурш, эксперт по цифровым технологиям]:

«Потребители могут ожидать, что правила больше не будут устанавливаться только онлайн-платформами. Существуют обязательные правила для всего ЕС».

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Европейская комиссия определила 19 крупных платформ, которые должны будут соблюдать новые правила. В их число, среди прочего, входят Aliexpress, TikTok, App Store, YouTube, Google Play, и Pinterest. Также в список вошли Wikipedia, Snapchat, LinkedIn, Booking.com и Twitter.

Теперь на них должна появиться возможность отмечать незаконный онлайн-контент и сомнительные продукты, которые компании будут обязаны удалять быстро и объективно. Также правила запрещают ориентировать рекламу на уязвимые категории людей, включая детей.

Amazon уже подал иск на новые ограничения. Немецкий ритейлер модной одежды Zalando – тоже. Его представительница отмечает, что эту платформу не должны были включать в список.

[Орели Колье, представительница Zalando]:

«Если у вас нулевой риск нелегального контента или нелегальной продукции, вы просто не относитесь к категории платформ, представляющих риск для общества. Zalando к ней не относится».

Если компании нарушат новые правила, на них могут наложить штрафы в размере до 6% их глобального дохода. То есть это миллиарды евро.

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