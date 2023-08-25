‌Печальная картина в греческом регионе Эврос. Деревня Кирки была живописным тихим местом, пока сюда не пришёл..

Гибнут люди и скот: в Греции полыхают сотни пожаров

[житель деревни Кирки]:

«Пламя пришло оттуда. Там церковь Святого Нектариуса. Ещё там поле с высокой травой. Ветер дул в нашу сторону. У меня там был сарай, и он загорелся. В сарае были бензин и краска для дома – всё воспламенилось. Был сильный ветер, и огонь перекинулся на наш дом и на соседний». [житель деревни Кирки]:

«Мы не ожидали такой катастрофы в нашем живописном регионе в Эвросе. Это большая беда, но к счастью, никто не погиб».

‌Печальная картина в греческом регионе Эврос. Деревня Кирки была живописным тихим местом, пока сюда не пришёл лесной пожар. Сгорели дома, машины и домашний скот.

Пламя полыхало пять дней.

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[житель деревни Кирки]:

«Самой красивой вещью в нашей деревне была природа, и она уничтожена. Всё полностью сгорело – вместо зелени всё чёрное, как уголь. Мы находимся на высоте 200 метров над морем, у нас есть таверны и хорошая инфраструктура. Есть каменная церковь 1873 года постройки – очень красивая деревня, но пожар окружил нас и всё сжёг».

А это городок Мениди к северу от Афин. Здесь из-за пожара пришлось эвакуировать три дома престарелых. Остальным жителям власти также предписали эвакуироваться.

В целом в Греции продолжают полыхать сотни лесных пожаров. За последнюю неделю их вспыхнуло более 350. Жертвами уже стали 20 человек. Предполагают, что 18 из них – мигранты. Их тела нашли в обугленном лесу на севере страны.

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