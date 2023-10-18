Боливийскую Амазонию охватили лесные пожары

Боливийскую Амазонию охватили масштабные лесные пожары. Сгорели уже тысячи гектаров леса.

Сильно пострадал Национальный парк Ноэль-Кемпфф-Меркадо в департаменте Санта-Крус. Его считают воротами в нетронутые тропические леса Амазонки. Он находится на границе с Бразилией и занимает площадь в 16 тысяч квадратных километров. Внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Санта-Крусе огонь также уничтожил посевы.

[Йовенка Росадо, глава Департамента природных ресурсов Санта-Крус]:

«Чрезвычайная ситуация из-за пожаров объявлена в трёх муниципалитетах: Сан-Игнасио, Сан-Матиас и Консепсьон. Мы выехали на 381 вызов».

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По словам властей Санта-Круса, активными в регионе остаются 12 пожаров. Их пытаются потушить и с земли, и с воздуха. Задействованы вертолёты.

Напомним, штат Амазонас в соседней Бразилии сейчас страдает от сильнейшей в истории засухи. Уровень воды в реке Негро – втором по величине притоке Амазонки – на днях достиг рекордного минимума. При этом два года назад регион переживал сильнейшие наводнения.

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