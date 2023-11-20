Лесные пожары в боливийской Амазонии добрались до природных заповедников и индейских общин. При этом в огне..

Гибнут тысячи животных: в Боливии не могут справиться с лесными пожарами

Лесные пожары в боливийской Амазонии добрались до природных заповедников и индейских общин. При этом в огне и дыме гибнут десятки животных. Это подтверждает видео, опубликованное местными властями.

Среди отравившихся угарным газом были видны олени, тапиры, грызуны и птицы разных видов.

Усилиям по тушению пожаров мешает то, что в регионе последние несколько месяцев стоит сильная засуха. Воды в реках мало.

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В деревне Бибоси на северо-западе Боливии пожарным помогают добровольцы.

А это столица Ла-Пас. Здесь активисты-экологи устроили протест. Они требуют ввести режим ЧП на национальном уровне, чтобы власти выделили больше ресурсов на тушение пожаров.

[Натали Замора, участница акции]:

«Гибнут миллионы животных. Наша мать-земля умирает. Растительность, флора и фауна исчезают. Там тысячи зверей. Пожарные не могут обуздать огонь. Мы хотим, чтобы объявили национальное чрезвычайное положение, чтобы наша земля была спасена».

Согласно последнему отчёту Министерства окружающей среды Боливии, в ноябре в стране выявили почти 97 тысяч очагов возгорания.

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