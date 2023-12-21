Пожары, массовая стрельба и страшные ДТП: смертоносные происшествия 2023 года

Смертоносные пожары, ДТП и массовая стрельба. Какие происшествия случились в 2023 году в разных странах мира...

Смертоносные пожары, ДТП и массовая стрельба. Какие происшествия случились в 2023 году в разных странах мира.

В январе в Сенегале объявили трёхдневный траур по жертвам ДТП. В результате столкновения двух автобусов погибло 40 человек, около 80 пострадали.

А в Непале случилась худшая за 30 лет авиакатастрофа. Упал самолёт Yeti Airlines. На борту было 72 человека. Никто не выжил.

В Иерусалиме в январе хоронили жертв атаки на синагогу, которую совершил палестинец. Он открыл огонь, убив семерых, включая 14-летнего подростка.

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В Пакистане в мечети прогремел взрыв. Бомбу принёс террорист-смертник. Погибло около 90 человек.

В марте в Греции столкнулись два поезда. Более 30 человек погибли, 85 пострадали. Эта ж/д-авария стала крупнейшей для страны за последние десятилетия.

Четверо детей погибли и ещё пятеро были ранены в результате страшного инцидента в Бразилии. 25-летний мужчина, вооружённый топором, ворвался на территорию детского сада и устроил бойню.

В апреле в результате пожара в пекинской больнице погибло не менее 30 человек. А в Йемене почти 90 человек стали жертвами смертельной давки. Она произошла на мероприятии, где два предпринимателя организовали раздачу денег.

В Таиланде арестовали женщину, которую подозревают в убийстве 13 друзей и близких. Следователи считают, что она отравила их цианидом.

В мае в Сербии случилось сразу две массовых стрельбы. Первую учинил в школе 13-летний подросток, убив восемь детей и охранника. Вторую устроил 21-летний мужчина. Он начал стрелять из автомобиля в пригороде Белграда. Жертвами стали восемь человек.

В июне в Индии столкнулось два поезда. Погибло не менее 275 человек.

А у берегов Греции произошла одна из самых смертоносных для Европы морских катастроф. Затонуло судно с мигрантами. По разным оценкам, на нём было от 400 до 750 человек.

В Уганде исламисты напали на школу, убив 38 школьников и троих взрослых.

А в Атлантическом океане потерпел крушение батискаф «Титан», который отправился к обломкам «Титаника». Все пятеро человек на борту погибли.

В августе не менее 30 человек погибли и более 100 получили ранения в результате взрыва на заправочной станции в Республике Дагестан в России. А в сентябре 73 человека погибли в результате пожара в жилом доме в Йоханнесбурге.

Также 114 человек погибли при пожаре на свадебном торжестве в Ираке. Ещё один пожар в трёх смежных ночных клубах Испании привёл к гибели не менее 13 человек.

А в Венеции с эстакады упал пассажирский автобус. Погиб, по меньшей мере, 21 человек. Ещё 18 пострадали.

В конце октября 45 человек погибли в Казахстане на угольной шахте в результате взрыва метана.

А в декабре не менее 85 человек погибли из-за ошибочной атаки армейского дрона в Нигерии. В это время люди собрались на мусульманский праздник.

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