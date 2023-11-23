Многочисленные лесные пожары угрожают жилым домам в пригороде австралийского города Перт. Уже есть ущерб. Это происходит..

В Западной Австралии борются с лесными пожарами

[Рита Саффиоти, заместитель премьер-министра Западной Австралии]:

«На данной стадии сгорело десять домов, четыре сарая и много транспортных средств, в том числе фургоны. Также повреждена инфраструктура, включая опоры линий электропередачи».

Многочисленные лесные пожары угрожают жилым домам в пригороде австралийского города Перт. Уже есть ущерб. Это происходит на фоне редкой весенней жары.

Пламя полыхает в северных предместьях города, в штате Западная Австралия. К счастью, обошлось без жертв – всех жителей успели эвакуировать.

Пожарные пытаются сдержать огонь. При этом среди них уже есть пострадавшие.

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Из-за погоды обстановка пока будет оставаться сложной.

[Рита Саффиоти, заместитель премьер-министра Западной Австралии]:

«Прогноз на сегодня неутешительный. Ожидается, что температура достигнет 40 градусов и ветер не стихнет. Сегодня будет трудный день, но я ещё раз хочу поблагодарить всех, кто столько сделал, чтобы минимизировать ущерб».

Власти сообщили, что погорельцев разместят в карантинном центре, оборудованном во времена эпидемии COVID.

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