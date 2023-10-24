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Пересыхают водохранилища и гибнут посевы на острове Бали в Индонезии

Пересыхают водохранилища и гибнут посевы на острове Бали в Индонезии

Индонезийский фермер Ваян Дхармаяса почти всю жизнь выращивал рис. Теперь же вынужден сажать другие культуры. Страна..

Дата загрузки: 2023-10-27

Пересыхают водохранилища и гибнут посевы на острове Бали в Индонезии
Индонезийский фермер Ваян Дхармаяса почти всю жизнь выращивал рис. Теперь же вынужден сажать другие культуры. Страна страдает от продолжительной экстремальной засухи. Сильнее всего она ударила по курортному острову Бали.

[Ваян Дхармаяса, фермер]:
«В такой ситуации фермеры не могут выращивать рис. Но мы сажаем другие культуры, такие как кукуруза и овощи – всё что угодно, лишь бы прокормиться и заработать на жизнь».

В округе Джембрана дождей не было уже пять месяцев. Водохранилище рядом с плотиной Паласари катастрофически обмелело.

[И Ваян Сапта Будиарта, представитель властей]:
«Водохранилище вмещало восемь миллионов кубометров воды, потом стало семь миллионов. Затем вода начала просачиваться в грунт у подножия плотины».

Сейчас осталось только 320 тысяч кубометров воды. Фермеры боятся, что и новые культуры погибнут, если не пойдут дожди.

Людям в Джембране не хватает воды и на бытовые нужды. Шесть деревень в округе оказались в критической ситуации. Здесь на две недели ввели режим ЧС. Сейчас индонезийское Агентство по стихийным бедствиям доставляет туда чистую питьевую воду.

Метеорологи ранее предупреждали, что страну ждёт суровая засуха из-за климатического феномена Эль-Ниньо. В такой ситуации увеличивается риск лесных пожаров.

Также это грозит неурожаем. Ожидается, что производство риса в стране в этом году сократится на 2% – примерно до 30 миллионов тонн. В прошлом году площадь рисовых полей страны превышала 10 миллионов гектаров. В этом она сократилась на четверть миллиона.
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