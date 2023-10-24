Пересыхают водохранилища и гибнут посевы на острове Бали в Индонезии

Индонезийский фермер Ваян Дхармаяса почти всю жизнь выращивал рис. Теперь же вынужден сажать другие культуры. Страна..

Индонезийский фермер Ваян Дхармаяса почти всю жизнь выращивал рис. Теперь же вынужден сажать другие культуры. Страна страдает от продолжительной экстремальной засухи. Сильнее всего она ударила по курортному острову Бали. [Ваян Дхармаяса, фермер]:«В такой ситуации фермеры не могут выращивать рис. Но мы сажаем другие культуры, такие как кукуруза и овощи – всё что угодно, лишь бы прокормиться и заработать на жизнь».

В округе Джембрана дождей не было уже пять месяцев. Водохранилище рядом с плотиной Паласари катастрофически обмелело.

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[И Ваян Сапта Будиарта, представитель властей]:«Водохранилище вмещало восемь миллионов кубометров воды, потом стало семь миллионов. Затем вода начала просачиваться в грунт у подножия плотины».

Сейчас осталось только 320 тысяч кубометров воды. Фермеры боятся, что и новые культуры погибнут, если не пойдут дожди.

Людям в Джембране не хватает воды и на бытовые нужды. Шесть деревень в округе оказались в критической ситуации. Здесь на две недели ввели режим ЧС. Сейчас индонезийское Агентство по стихийным бедствиям доставляет туда чистую питьевую воду.

Метеорологи ранее предупреждали, что страну ждёт суровая засуха из-за климатического феномена Эль-Ниньо. В такой ситуации увеличивается риск лесных пожаров.

Также это грозит неурожаем. Ожидается, что производство риса в стране в этом году сократится на 2% – примерно до 30 миллионов тонн. В прошлом году площадь рисовых полей страны превышала 10 миллионов гектаров. В этом она сократилась на четверть миллиона.

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