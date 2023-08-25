Полиция США опубликовала фото арестованного Трампа

Полиция округа Фултон в штате Джорджия опубликовала снимок Дональда Трампа, сделанный во время его ареста. Бывший..

Полиция округа Фултон в штате Джорджия опубликовала снимок Дональда Трампа, сделанный во время его ареста. Бывший президент США добровольно прибыл в тюрьму, но через 20 минут вышел под залог и вернулся в свой гольф-клуб в Нью-Джерси.

Недавно Трампу предъявили четвёртый пакет уголовных обвинений. Прокурор округа Фултон Фани Уиллис вменяет экс-президенту и его команде попытку оспорить результаты выборов 2020 года.

Перед тем как сесть в самолёт и вернуться в Нью-Джерси, Трамп вновь заявил, что судебное преследование политически мотивировано. Свой арест назвал пародией на правосудие.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:

«Я убеждён, что это очень печальный день для Америки. Такого просто не должно было случиться. У человека должна быть возможность оспорить результаты выборов. Я считаю, что выборы были нечестными. Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого. И все это знают».

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Это первый раз, когда в полиции сфотографировали Трампа перед судебным разбирательством. Раньше этого не делали, поскольку экс-президент – известная личность. Однако в полиции округа Фултон заявили, что будут обращаться с Трампом так же, как со всеми. К слову, раньше ни у одного действующего или бывшего президента США не было подобного фото.

Сторонники бывшего главы государства выходят с протестами.

[протестующий]:

«Наше правительство прямо у всех на глазах превращает систему правосудия в оружие. Это безумие, и это печально. Никогда не думал, что увижу такое». [протестующая]:

«Это Америка. У нас нет стен. Людям позволено сомневаться в результатах выборов. Мы умеем проводить проверки. У нас есть право на свободу».

77-летний Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявлены уголовные обвинения. При этом в следующем году он будет участвовать в президентских выборах. Уголовные дела, похоже, лишь укрепили его авторитет в Республиканской партии. Он уверенно лидирует на внутрепартийных выборах кандидата в президенты.

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