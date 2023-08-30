В Мостаре построили новую достопримечательность

[Билл Фостер, турист из Нью-Йорка]:

«Отсюда открывается самый фантастический вид на долину. Здесь столько всего интересного, столько истории. Можно увидеть разные районы и разные ландшафты. Это фантастика, отличное дополнение к достопримечательностям города». [Аднан Бакия, турист из Бельгии]:

«Я немного боюсь высоты, но моя жена подбадривала меня, и я медленно, шаг за шагом, прошёл по мосту. Вид великолепный, открывается весь город». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это великолепно, но очень высоко. Вид потрясающий. (Прогулка) немного напряжённая, немного страшновато, но очень красиво».

В знаменитом боснийском городе Мостар появилась новая достопримечательность. Это стеклянный мост. Сооружение П-образной формы выступает на 35 метров.

Мост построила Ассоциация горных велосипедистов. Она разработала проект, представила его городским властям и потенциальным спонсорам. Постепенно получила от всех поддержку.

[Джани Рахимич, член Ассоциации горных велосипедистов]:«Мы гордимся тем, что вышло из нашей идеи. Это доказательство того, что если вы настойчивы, энтузиазм приносит результаты. И необходимо упорство, потому что ничего не происходит сразу. Мы продолжаем инвестировать в этот объект. Мы работаем здесь волонтёрами и привлекаем других добровольцев. Они следят за тем, чтобы всё работало хорошо».

Работы вокруг моста продолжаются. На фундаменте бункера времён Второй мировой войны построили кафе. Рядом есть канатная дорога.

Исторический город всегда привлекал туристов. Одна из главных достопримечательностей Мостара – Старый мост через реку Неретва, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Арочный пешеходный мост был построен при Османском правлении в 1566 году. В 90-е года прошлого века во время войны его разрушили, но потом тщательно восстановили. Он был открыт в 2004 году. Известна местная традиция – соревнования по прыжкам с моста в воду.

За первую половину этого года регион Мостар посетило на 90 тысяч туристов больше, чем в прошлом. То есть туризм вырос более чем на четверть.

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