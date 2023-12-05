В древнем некрополе Саккара после реставрации открылся музей Имхотепа

В египетской Саккаре после реставрации вновь распахнул двери музей Имхотепа. Публика сможет увидеть все прежние артефакты,..

В египетской Саккаре после реставрации вновь распахнул двери музей Имхотепа. Публика сможет увидеть все прежние артефакты, а также 70 новых экспонатов, представленных на временной экспозиции.

На постоянной основе в музее хранятся примерно 300 реликвий.

[Мустафа Вазири, генсек Высшего совета древностей Египта]:

«У нас есть одна из старейших в Египте мумия фараона. Она принадлежит Меренре – четвёртому правителю VI династии. В музее также хранятся медные и бронзовые хирургические инструменты, которым примерно 4400 лет».

В музее также есть саркофаги эпохи Птолемеев, парная статуя Аменемопета и его супруги, сидячая скульптура фараона Джосера и много других археологических ценностей.

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Одна экспозиция посвящена Имхотепу – древнеегипетскому архитектору, инженеру, астроному и врачу. Считается, что он построил шестиступенчатую пирамиду Джосера. Это центральное сооружение в Саккарском некрополе. Всего же там построено одиннадцать царских пирамид. Систематические раскопки в Саккаре идут с середины XIX века.

В музее также есть зал с личными вещами французского египтолога Жана-Филиппа Лауэра. Он исследовал пирамиду Джосера 75 лет.

Музей Имхотепа начали строить в 1997 году. Открылся он в 2006-м.

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